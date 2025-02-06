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Дочь украла мамины украшения на $140 тыс. и продала за $8, чтобы купить сережки

SCMP: в Китае дочь украла у матери драгоценности стоимостью $140 тыс. и продала за $8
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В Китае дочь украла мамины украшения на $140 тысяч и продала всего за $8, чтобы купить сережки, пишет South China Morning Post.

Мать девочки обнаружила пропажу драгоценностей и обратилась в полицию. По словам женщины, среди украденных вещей были нефритовые браслеты, ожерелья и другие драгоценные изделия. Однако дочь, не зная их реальной стоимости, решила, что это подделки, и продала их в магазин.

«Я спросила, зачем ей понадобились деньги, и она ответила, что увидела у кого-то пирсинг на губе, который ей очень понравился. Она хотела купить себе такой же и еще сережки», — рассказала китаянка.

Офицеры связались с владельцем магазина, который согласился вернуть украшения обратно, узнав полную историю.

Инцидент вызвал широкий резонанс в местных соцсетях. Многие пользователи выразили сочувствие матери, однако некоторые люди выступили в защиту ребёнка.

«Если у семьи есть такие ценности, почему бы не дать ребенку немного денег?», — интересуются комментаторы.

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