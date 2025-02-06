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Подросток несколько раз ударил девочку в живот и угрожал ей ножом в российском городе

В Нижегородской области подросток ударил девочку в живот и угрожал ей ножом
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Depositphotos

В Нижегородской области 17-летний подросток несколько раз ударил девочку кулаком в живот и угрожал ей ножом. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел 28 января в городе Бор. Школьница с подругой шли к остановке в микрорайоне Октябрьский, и в этот момент к ним подошел подросток, который попросил девочку с ним поговорить.

Девочка отказалась, и тогда юноша стал хватать ее за руки. Школьница испугалась и попыталась позвонить родителям, после чего подросток разозлился и ударил ее кулаком в живот несколько раз. Затем он достал из рукава нож и приставил его к груди малолетней.

Предположительно, в результате агрессор порезал девочке куртку. Через несколько минут он успокоился, и школьницы смогли убежать.

Полицейские задержали юношу и направили его на обследование в психиатрическую больницу. Отмечается, что ранее подросток стоял на учете в ОДН. Предварительно, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

Ранее дочь напала на мать с ножом после отказа покупать ей косметику.

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