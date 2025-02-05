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Дочь напала на мать с ножом после отказа покупать ей косметику

WOB: в Индонезии школьница напала с ножом на мать, потому что ей не купили косметику
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В Индонезии дочь напала на мать с ножом после отказа покупать ей косметику, пишет World of Buzz.

В социальных сетях Индонезии активно обсуждается инцидент, в ходе которого молодая девушка из города Памеланг угрожала матери и группе местных жителей, держа в руках палку и острый нож.

По предварительной информации, конфликт возник из-за того, что мать девушки отказалась купить ей средства по уходу за кожей. Это вызвало бурную реакцию со стороны подростка, которая выплеснула свой гнев на публике.

Одна из женщин, вооружившись палкой от швабры, попыталась выбить нож из рук школьницы, но не смогла сделать это самостоятельно, поэтому обезоружить подростка смогли только толпой. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм, однако местные власти пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее в Таиланде уличный торговец напал на туриста, отказавшегося покупать сувениры.

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