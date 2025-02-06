Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина выиграл конкурс плача и заработал денег

New Straight Times: малайзиец выиграл в конкурсе плача и заработал $150
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Мужчина выиграл конкурс плача в Малайзии и заработал денег, пишет New Straight Times.

Необычный конкурс плача завершился победой мужчины по имени Вакаф Бару, который получил главный приз в размере $150.

В финальном раунде соревнования мужчина обошел трех других участников, продемонстрировав свои навыки в искусстве плача. Организатор мероприятия Мухамад Нур Амин Че Нор Асри рассказал, что конкурс начался с предварительных туров, в которых приняли участие 25 человек, но только четверо прошли в финал.

Организатор признался, что не ожидал такого ажиотажа вокруг мероприятия. Видео с конкурса, опубликованное в социальных сетях, стало вирусным и набрало почти миллион просмотров.

По его словам, такое состязание было организовано для того, чтобы добавить яркости и поблагодарить зрителей за поддержку мероприятий, проводимых его командой.

Ранее девушка получила $10 тыс. за победу в конкурсе двойников Дрейка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами