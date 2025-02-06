Мужчина выиграл конкурс плача и заработал денег

Мужчина выиграл конкурс плача в Малайзии и заработал денег, пишет New Straight Times.

Необычный конкурс плача завершился победой мужчины по имени Вакаф Бару, который получил главный приз в размере $150.

В финальном раунде соревнования мужчина обошел трех других участников, продемонстрировав свои навыки в искусстве плача. Организатор мероприятия Мухамад Нур Амин Че Нор Асри рассказал, что конкурс начался с предварительных туров, в которых приняли участие 25 человек, но только четверо прошли в финал.

Организатор признался, что не ожидал такого ажиотажа вокруг мероприятия. Видео с конкурса, опубликованное в социальных сетях, стало вирусным и набрало почти миллион просмотров.

По его словам, такое состязание было организовано для того, чтобы добавить яркости и поблагодарить зрителей за поддержку мероприятий, проводимых его командой.

Ранее девушка получила $10 тыс. за победу в конкурсе двойников Дрейка.