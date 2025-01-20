В Красноярске подросток пытался обокрасть полицейского, чтобы уехать в Лондон

В Красноярске два года лишения свободы условно получил 17-летний курьер-мошенников, который пытался похитить выдуманные семь миллионов рублей у сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Сотруднику уголовного розыска Красноярска поступил звонок якобы от коллеги, который сообщил о задержании сотрудника одного из крупных банков за хищение базы данных клиентов, в котором полицейский хранил накопления. По этой причине мужчине нужно было срочно «задекларировать» денежные средства, то есть внести их на определенный счет.

Сотрудник полиции понял, что говорит с мошенниками и решил продолжить общение с неизвестными, чтобы поймать их с поличным. Он разыграл роль обманутой жертвы, представился выдуманным именем и сообщил, что у него на руках находится 7 млн рублей, которые он готов перевести на «безопасный» счет и договорился о встрече с курьером.

В назначенное время объявился другой участник преступной группы — 17-летний курьер, он принес с собой подложные декларации и был задержан. В отношении юноши было возбуждено уголовное дело, на допросах молодой человек признался, что планировал получить деньги и уехать в Лондон. Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ранее мошенники пообещали пенсионерке 6 млн рублей компенсации и лишили ее почти миллиона.