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В Челябинске кабина лифта развалилась во время движения и придавила ребенка

В Челябинской многоэтажке на ходу разрушилась кабина лифта

В Ленинском районе Челябинска стенка кабины лифта обрушилась во время движения и упала на ребенка. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Инцидент произошел в многоэтажном доме по улице Руставели. Лифт начал разваливаться во время движения, в этот момент в кабине находились женщина и восьмилетний ребенок. Тяжелая конструкция стенки кабины упала на ребенка, его мать ударило железными креплениями. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

По словам местных жителей, срок службы лифтов закончился весной 2024 года, они регулярно ломаются, в течение полутора лет собственники квартир пытаются добиться замены лифтового оборудования.

До этого сообщалось, что в Севастополе упал лифт с пассажиркой, инцидент произошел в многоквартирном доме на Лабораторном шоссе. В результате падения лифта 34-летняя женщина, которая находилась в кабине, получила различные повреждения и была госпитализирована.

Ранее в Нижнем Новгороде сорвался лифт в жилом доме, один человек пострадал.

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