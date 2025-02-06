Потомки русских эмигрантов во Франции стали чаще просить гражданство РФ

Число обращений со стороны потомков русской эмиграции о получении гражданства России значительно возросло. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью «России 24».

«Нам как раз в условиях недружественного государства приходится чаще сталкиваться именно с дружески настроенными французами, не только французами, но и потомками русской эмиграции начала прошлого века», — сказал он.

Посол добавил, что французское общество не настроено полностью против РФ. Мешков отметил, что у него есть несколько контактов людей из Франции, которые надеются на скорейшее возобновление прежних отношений между странами.

Мешков также заявлял, что Франция предпринимает шаги к полному прекращению деятельности Русского дома в Париже, заморозив его банковские счета. По его словам, сейчас российская сторона ведет непростые переговоры с французами на этот счет. По словам Мешкова, Русский дом в Париже существует на основе двустороннего соглашения. По такому же принципу в России работает Культурный центр Франции.

Ранее посол РФ во Франции назвал поставку Киеву Mirage примером бесплатной утилизации.