Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Потомки русских эмигрантов во Франции стали чаще просить гражданство РФ

Посол Мешков: потомки русских эмигрантов стали чаще просить гражданство РФ
close
Depositphotos

Число обращений со стороны потомков русской эмиграции о получении гражданства России значительно возросло. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью «России 24».

«Нам как раз в условиях недружественного государства приходится чаще сталкиваться именно с дружески настроенными французами, не только французами, но и потомками русской эмиграции начала прошлого века», — сказал он.

Посол добавил, что французское общество не настроено полностью против РФ. Мешков отметил, что у него есть несколько контактов людей из Франции, которые надеются на скорейшее возобновление прежних отношений между странами.

Мешков также заявлял, что Франция предпринимает шаги к полному прекращению деятельности Русского дома в Париже, заморозив его банковские счета. По его словам, сейчас российская сторона ведет непростые переговоры с французами на этот счет. По словам Мешкова, Русский дом в Париже существует на основе двустороннего соглашения. По такому же принципу в России работает Культурный центр Франции.

Ранее посол РФ во Франции назвал поставку Киеву Mirage примером бесплатной утилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами