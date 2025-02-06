Родители морили ребенка голодом и заставляли пить воду из унитаза

Пара из Малайзии запирала ребенка в туалете и заставляла его пить воду из унитаза

Пару из Малайзии наказали за пренебрежение интересами несовершеннолетнего. Как пишет The Star, отец ребенка и его мачеха издевались над ним в течение нескольких месяцев в 2023 году.

Семилетний мальчик жил со своим родным отцом и его новой подругой, но взрослые оставили ребенка без надлежащего ухода и издевались над ним. Они держали жертву в туалете и не давали ей еды и воды. Когда помощь наконец пришла, мальчик был сильно истощен. Его срочно доставили в больницу, где медики подтвердили, что пациент страдает от недоедания.

Потерпевший рассказал, что мачеха заставляла его пить воду из унитаза и давала в день лишь кусок хлеба и немного риса. Он признался, что теперь боится гулять и ходить в школу, так как опасается, что женщина вновь его найдет. Сообщается, что сейчас мальчик находится под присмотром своей родной матери. Суд оштрафовал пару на 17 тыс. ринггитов (около 380 тыс. руб.) и отправил обвиняемых на общественные работы.

Ранее во Франции женщина морила голодом и пытала дочь из-за ненависти к ее отцу.