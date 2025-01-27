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Мать морила голодом и пытала дочь из-за ненависти к ее отцу

Mirror: во Франции мать десять лет пытала дочь, ребенок не выжил
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Freepik.com

Во Франции мать десять лет издевалась над своей 13-летней дочерью. Об этом сообщает The Mirror.

По версии правоохранителей, 54-летняя женщина питала ненависть к отцу пострадавшей, но злость вымещала на ребенке. Так, работающая в маникюрном салоне родительница избивала девочку кулаками, вырывала волосы и морила голодом.

В 2020 году женщина заперла девочку в кладовой без окон, при этом лишив ее еды. Спустя несколько дней ребенка нашли в этом помещении, но спасти не смогли.

В этот момент пострадавшая весила 28 килограммов и была очень худой, правоохранители заметили на ее коже сепсис. Помимо этого, на ее распухшем лице было много ран, несколько зубов во рту отсутствовали, часть волос мать вырвала.

В день инцидента девочку вырвало, и после этого она перестала дышать. Опираясь на это, мать заявила, что дочь якобы страдала расстройством пищевого поведения, но этот диагноз не подтвердили.

Помимо пострадавшей, у женщины есть еще семь детей. В суде она созналась в содеянном и заявила, что была «чудовищной матерью».

Обвинитель потребовал осудить француженку на 18 лет.

Ранее в Подмосковье родители пытали дочь огнем и заставляли просить милостыню.

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