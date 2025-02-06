Муж поджег жену, когда она сказала ему прекратить играть в видеоигры и найти работу

В Индонезии мужчина поджег жену после того, как она сказала ему прекратить играть в видеоигры и найти работу, пишет World of Buzz.

В местной полиции подтвердили, что 31-летний мужчина, находившийся в состоянии эмоционального срыва, напал на свою супругу. Конфликт начался после того, как женщина попросила мужа перестать играть в мобильные онлайн-игры и вернуться к работе водителем такси.

По словам офицеров, подозреваемый, не справившись с гневом, схватил керосин, облил им жену и поджег. В результате женщина получила ожоги 40% тела и в настоящее время не может давать показания, но находится в сознании под пристальным наблюдением врачей.

«Подозреваемый взял спичку и поджег свою жену. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии», — сообщил представитель полиции.

На данный момент полиция задержала индонезийца и допросила трех свидетелей. В ходе расследования уже собрано четыре вещественных доказательства. Семья пострадавшей заявила, что полностью доверяет правоохранительным органам и надеется, что виновный понесет заслуженное наказание.

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