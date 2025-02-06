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Россияне выстроились в очереди, чтобы почтить память Ксении Петербургской

В Петербурге появились очереди из желающих почтить память Ксении Петербургской
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Алексей Даничев/РИА Новости

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге собрались верующие, желающие почтить память Ксении Петербургской. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, у часовни блаженной Ксении собрались десятки человек. Покровительнице Северной столицы несут записки с просьбами помочь в решении проблем и ставят ей свечки.

Среди обычных горожан есть и представители власти: так, Смоленское кладбище посетил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Жизнь Ксении Петербургской была наполнена милосердием и смирением, а сама она стала символом жертвенности и любви к ближнему. Предсказания и молитвы святой до сих пор помогают людям обрести надежду и исцеление.

О житии святой, ее подвиге юродства — добровольном отказе от мирских благ и принятии образа безумной ради служения Богу, и о том, почему она была причислена к лику святых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее патриарх Кирилл оценил текущее положение Русской православной церкви.

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