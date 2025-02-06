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В Ингушетии девочка попала в больницу после того, как на нее упал подъемник на уроке

В Ингушетии в школе на девочку упал подъемник
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Ингушетии сотрудники СК РФ проводят проверку после травмирования ребенка в школе. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Инцидент произошел в Назрани, в школе №19. По версии следствия, в спортзале во время урока физкультуры на ученицу четвертого класса упал строительно-монтажный подъемник. В результате девочка получила травмы различной степени тяжести.

«Школьница доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

На данный момент идет доследственная проверка.

До этого в Красноярске 11-летний школьник упал на пол во время урока по спортивному туризму. Мальчик лез по канату, но на высоте около шести метров он случайно отстегнул страховку и полетел вниз.

В результате ребенок получил серьезные травмы, спасти его не удалось. После произошедшего возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее в Петербурге школьник отрубил себе палец на уроке труда.

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