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Эксперт о монастыринге: для зумеров священники стали настоящими психологами

Платон Беседин: молодежи жизнь в монастыре заменяет посещения психологов

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Саид Царнаев/РИА Новости

Сегодня все чаще зумеры – представители молодого поколения – отправляются в монастыри, чтобы восстановиться от выгорания и усталости. По мнению писателя Платона Беседина, эта тенденция будет только нарастать. В беседе с 360.ru он объяснил это тем, что для молодых россиян священники стали бесплатными психологами.

Беседин напомнил, что зумеры живут в монастырях по три-четыре недели, соблюдая при этом все правила святого места. Позже они рассказывают о благотворном и исцеляющем эффекте такой смены образа жизни.

«Жизнь в монастыре заменяет посещения психологов. Называется это совершенно отвратительным словом/термином — «монастыринг». И, по сути, иллюстрирует давно известную фразу: «Священник — это психолог для бедных»», — объяснил Беседин.

Он подчеркнул, что это не малоимущие россияне, которые, однако, осознают, что жизнь в монастыре – бесплатная. Писатель отметил, что многие из таких зумеров движимы модой, однако путь к Богу у всех разный. Главное, по его мнению, чтобы новые последователи этого увлечения не снимали на камеру каждый свой шаг, включая работу, молитвы.

В ближайшее время, по мнению Беседина, спрос на монастыринг как на один из способов психологической разгрузки, будет расти.

Полагаю, запрос на подобные психологические разгрузки будет лишь нарастать. Ведь люди всегда искали утешения у Бога, в храмах. К сожалению, благодарить Господа приходят редко, а вот когда проблемы — тогда вспоминают.

Напомним, сообщалось, что сегодня среди представителей поколения Z – набирает популярность так называемый монастыринг. Это новое увлечение молодежи, которая начинает уходить в монастыри на время из-за усталости и эмоционального выгорания. Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал такое увлечение молодежи, призвав больше говорить об этом и снимать фильмы.

Ранее священник оценил увлечение российской молодежи монастырингом.

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