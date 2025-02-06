Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер грабил дома, чтобы оплачивать счета в ресторанах для незнакомцев

Sora News: 71-летний японец грабил дома и платил за незнакомцев в ресторанах
close
Shutterstock

Японский пенсионер грабил дома, чтобы оплачивать счета в ресторанах для незнакомцев, пишет Sora News.

В течение последних полутора лет жители города Китакюсю и окрестностей префектуры Фукуока могли случайно столкнуться с необычным пожилым мужчиной, 71-летним Кадзунори Инагаки. Этот человек периодически появлялся в дорогих суши-ресторанах и барах, где объявлял, что оплачивает счета всех посетителей. Такие щедрые жесты иногда обходились ему в тысячи долларов, но он всегда делал это с улыбкой на лице.

Однако за этим образом добродушного благодетеля скрывалась тайна. Инагаки, который представлялся фермером, выращивающим клубнику, на самом деле никогда не занимался сельским хозяйством. Вместо этого он провел последние годы, грабя дома в сельских районах.

По данным следствия, с сентября 2023 года по октябрь 2024 года Кадзунори проник в 63 дома. Он выбирал дома в сельскохозяйственных общинах, где владельцы часто отсутствовали, работая на полях. Во время допроса он объяснил, что начал грабить , потому что его пенсии и социальных выплат не хватало для жизни.

Однако, когда его спросили о том, как он тратил украденные деньги, японец признался, что оплачивал счета в ресторанах, потому что хотел «выглядеть круто».

Ранее сообщалось, что японские пенсионеры стали совершать преступления ради достойной старости в тюрьме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами