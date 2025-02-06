Японский пенсионер грабил дома, чтобы оплачивать счета в ресторанах для незнакомцев, пишет Sora News.

В течение последних полутора лет жители города Китакюсю и окрестностей префектуры Фукуока могли случайно столкнуться с необычным пожилым мужчиной, 71-летним Кадзунори Инагаки. Этот человек периодически появлялся в дорогих суши-ресторанах и барах, где объявлял, что оплачивает счета всех посетителей. Такие щедрые жесты иногда обходились ему в тысячи долларов, но он всегда делал это с улыбкой на лице.

Однако за этим образом добродушного благодетеля скрывалась тайна. Инагаки, который представлялся фермером, выращивающим клубнику, на самом деле никогда не занимался сельским хозяйством. Вместо этого он провел последние годы, грабя дома в сельских районах.

По данным следствия, с сентября 2023 года по октябрь 2024 года Кадзунори проник в 63 дома. Он выбирал дома в сельскохозяйственных общинах, где владельцы часто отсутствовали, работая на полях. Во время допроса он объяснил, что начал грабить , потому что его пенсии и социальных выплат не хватало для жизни.

Однако, когда его спросили о том, как он тратил украденные деньги, японец признался, что оплачивал счета в ресторанах, потому что хотел «выглядеть круто».

Ранее сообщалось, что японские пенсионеры стали совершать преступления ради достойной старости в тюрьме.