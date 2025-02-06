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В Казани иностранцев осудили за групповое изнасилование 14-летней девушки

В Казани иностранных студентов осудили за изнасилование школьницы
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Казани суд вынес приговор трем иностранцам, которых подозревали в изнасиловании 14-летней девушки. Об этом сообщает «Татар-Информ».

Инцидент произошел 31 января 2023 года, но осудили мужчин только сейчас. По версии следствия, молодые люди удерживали ее несколько часов и только после этого отпустили.

«Когда потерпевшую наконец отпустили, она пришла домой и рассказала обо всем отцу – он и заявил о произошедшем в полицию», – сообщается в публикации.

По словам самих мигрантов, они познакомились со школьницей в интернете, и она заявила, что ей 19 лет. После соития девушка выдала настоящий возраст и стала шантажировать, но новые знакомые отказались платить за молчание.

Судебное заседание проводилось в закрытом режиме из-за возраста пострадавшей. Суд признал всех троих виновными, двое из них лишились свободы на 8,5 лет, один получил срок восемь лет и три месяца.

Известно, что все трое учились в местном университете, но позже их отчислили.

Ранее в Екатеринбурге таксист-мигрант изнасиловал пассажирку.

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