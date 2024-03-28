Женщине грозит несколько лет тюрьмы за отрицательный отзыв о томатном пюре

Женщина из Нигерии может оказаться в тюрьме за отрицательный отзыв о томатном пюре, пишет Daily Star. Компания, выпускающая продукт, уверена, что британка их оклеветала.

Как рассказали представители компании, 39-летняя Чиома Околи нанесла репутационный ущерб бренду после того, как оставила негативный отзыв о томатном пюре. Женщина написала на своей странице в соцсетях, что продукт показался ей слишком сладким.

«Я вчера впервые попробовала этот продукт. Чистый сахар», — написала она.

После этого, уверяет Околи, ее задержали сотрудники полиции, когда она была в церкви. Ей предъявили обвинения в сговоре с другими лицами с «намерением настроить людей против компании, производящей пюре». В компании добавили, что информация, о которой сообщила Чиома в соцсетях, является ложной.

Кроме того, Чиома на момент задержания была беременна и несколько часов провела в полицейском участке в не самых лучших условиях. Позже она была отпущена домой, но следствие по этому делу продолжается. Если вина женщины будет доказана, ей грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

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