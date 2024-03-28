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Женщине грозит несколько лет тюрьмы за отрицательный отзыв о томатном пюре

Daily Star: женщине из Нигерии грозит тюремный срок за отрицательный отзыв о томатном пюре

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Depositphotos

Женщина из Нигерии может оказаться в тюрьме за отрицательный отзыв о томатном пюре, пишет Daily Star. Компания, выпускающая продукт, уверена, что британка их оклеветала.

Как рассказали представители компании, 39-летняя Чиома Околи нанесла репутационный ущерб бренду после того, как оставила негативный отзыв о томатном пюре. Женщина написала на своей странице в соцсетях, что продукт показался ей слишком сладким.

«Я вчера впервые попробовала этот продукт. Чистый сахар», — написала она.

После этого, уверяет Околи, ее задержали сотрудники полиции, когда она была в церкви. Ей предъявили обвинения в сговоре с другими лицами с «намерением настроить людей против компании, производящей пюре». В компании добавили, что информация, о которой сообщила Чиома в соцсетях, является ложной.

Кроме того, Чиома на момент задержания была беременна и несколько часов провела в полицейском участке в не самых лучших условиях. Позже она была отпущена домой, но следствие по этому делу продолжается. Если вина женщины будет доказана, ей грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что жительница США пытается засудить торговую сеть из-за яблочного пирога.

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