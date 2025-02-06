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В Челябинске СОБР с молотками ворвался через окно к кибермошеннику

МВД показало, как СОБР с молотками ворвался к мошеннику через окно в Челябинске

Полицейские при поддержке СОБРа задержали подозреваемого в кибермошенничестве, попав к нему в квартиру через окно, которое разбили молотками. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным следствия, мужчина в июле 2024 года обманул женщину, получив от нее логин и пароль от «Госуслуг». Потерпевшая не сразу поняла, что мошенник получил доступ к ее учетной записи и смог воспользоваться ей. Сначала потерпевшая не смогла войти в свой аккаунт на портале «Госуслуг», а после восстановления учетной записи в МФЦ и проверки данных, выяснила, что на ее имя оформлен кредит на сумму около 60 тысяч рублей, а также заказы в рассрочку в интернет-магазинах.

Полицейским удалось выяснить, кто обманул потерпевшую, а также где мужчина проживает. Задержание провели оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями, которые пробрались в жилище подозреваемого через окно, разбив его молотками.

Накануне выяснилось, что 85-летний генерал-лейтенант Генштаба ВС РФ в отставке Герман Гриднев отдал телефонным мошенникам 19,5 млн рублей. По информации агентства, Гриднев пытался доказать, что не финансировал ВСУ.

Ранее дочь депутата Госдумы Ольги Красильниковой на крупную сумму обманули мошенники.

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