Дочь депутата Госдумы Ольги Красильниковой на крупную сумму обманули мошенники

Дочь депутата Госдумы IV созыва Ольги Красильниковой обманули украинские аферисты на 50 млн рублей, 21-летней девушке якобы угрожали статьей за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, инцидент произошел в конце января 2025 года, мошенники действовали по распространенному шаблону.

«Звонок с неизвестного номера, код из сообщения, взломанные «Госуслуги» и коварные мошенники, которые хотят украсть деньги со всех счетов. Спустя сутки — еще один злоумышленник, который представился фсбшником. «Силовик» пообещал много лет тюрьмы, так как Анна якобы переводила деньги на Украину и спонсировала всушников‎»‎, — говорится в материале.

По информации канала, после этого Анна взяла из сейфа родителей 50 млн рублей и ювелирные украшения, принадлежавшие зампреду комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольге Красильниковой и ее супругу. Курьера, которой Анна отдала деньги и украшения, уже задержали, уточняет Telegram-канал.

До этого россиян предупредили о схеме мошенников с фальшивыми свиданиями на 14 февраля. Используя чужие фотографии или нейросети, они заставляют людей переходить по фишинговым ссылкам. Чаще всего мошенники выдают себя за девушек и знакомятся в приложениях с мужчинами. Они используют чужие фотографии или создают их с помощью ИИ, а главным признаком такого обмана является просьба перейти по какой-либо ссылке, чтобы оплатить услугу – забронировать ресторан, купить билеты в театр, на стендап-шоу и так далее.

Ранее мужчины засыпали несуществующую ИИ-девушку предложениями провести вместе 14 февраля.