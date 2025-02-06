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Глава «Махачкалаводоканала» задержан по подозрению в подкупе

СК по Дагестану: глава «Махачкалаводоканала» задержан по подозрению в подкупе
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Руководитель ОАО «Махачкалаводоканал» задержан в Дагестане по делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

По данным следствия, в 2024 году глава организации за вознаграждение в размере 2,3 млн рублей выдал жителю региона содержащие заведомо ложные сведения техусловий подключения к системе водоснабжения и водоотведения двух многоквартирных домов.

Возбуждено уголовное дело по части 8 статьи 204 Уголовного кодекса РФ («Коммерческий подкуп»). Подозреваемый задержан.

В конце января сообщалось, что начальник 5481-го военного представительства Минобороны России Сергей Болгарев арестован по делу о взятке в особо крупном размере. По данным следствия, в период с 2017 по 2023 год он получил свыше 14 млн рублей «за формальную приемку продукции военного назначения» и покровительство при исполнении государственного оборонного заказа от генерального директора ОАО «Пятигорский завод «Импульс» Сергея Кузьменко.

Ранее СК завершил расследование в отношении генерала Муминджанова по делу о взятке.

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