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Компания от лица девушки позвала мужчину на свидание и ограбила

В Челябинске группу мужчин задержали за нападение и ограбление молодого человека
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске молодой человек пострадал после встречи, которую ему назначила новая знакомая в мессенджере. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам 28-летнего мужчины, девушка, с которой он некоторое время общался, предложила встретиться у нее дома на Советской улице. Когда пострадавший пришел на место, неизвестные избили его и забрали телефон, затем скрылись на машине.

«На основе полученных сведений была составлена ориентировка, переданная наружным нарядам полиции», – сообщается в публикации.

Автомобиль с четырьмя молодыми людьми 1998, 2006, 2004 и 2001 годов рождения вскоре остановили в Челябинской области. По версии полиции, они создали в мессенджере профиль девушки, назначали встречу и приходили к мужчинам на место вместо новой знакомой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Известно, что два фигуранта ранее были судимы. На данный момент правоохранители собирают доказательства.

Ранее бывший торговец автозапчастями притворился врачом и заработал почти 100 млн рублей.

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