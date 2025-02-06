В МЧС РФ анонсировали индексацию выплат пострадавшим в результате ЧС

МЧС РФ: выплаты пострадавшим при ЧС планируют проиндексировать на 9,5%

Размер финансовой помощи для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС), планируют проиндексировать на 9,5%. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что ведомство подготовило проекты постановлений российского правительства об увеличении размеров единовременных выплат людям, утратившим имущество первой необходимости. Если соответствующие инициативы будут одобрены, индексацию материальной и финансовой помощи проведут с 1 апреля 2025 года.

«В этом году мы предлагаем проиндексировать размеры <...> выплат на 9,5% с учетом уровня инфляции», — прокомментировал глава МЧС РФ Александр Куренков.

Он уточнил, что в 2024 году размер единовременной материальной помощи составил 15 тыс. рублей. Компенсации гражданам, частично утратившим имущество первой необходимости, достигли 75 тыс. рублей. При этом в случае полной утраты имущества первой необходимости людям выплачивали по 150 тыс. рублей.

«За вред здоровью — от 300 до 600 тыс. [рублей] в зависимости от тяжести [полученных гражданами травм — прим. ред.]», — добавил министр.

В публикации подчеркивается, что теперь МЧС РФ намерено ежегодно увеличивать размер выплат для пострадавших в результате ЧС.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали о повышении пенсий некоторым категориям граждан с 1 марта 2025 года.