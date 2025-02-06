Беременная жительница Британии очнулась матерью после остановки сердца

Жительница Британии Наташа Сокунби после 14-минутной остановки сердца очнулась матерью. Об этом пишет The Sun.

Женщина поступила в больницу на 37-й неделе беременности. Врачам она жаловалась на боли в груди. Пока она ждала своей очереди на прием, неожиданно упала в обморок, и у нее остановилось сердце. 30 медиков пытались реанимировать пациентку и вместе с этим сделали кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. В итоге удалось спасти и мать, сердце которой не билось 14 минут.

После реанимации англичанка три дня пролежала в коме, а когда очнулась, испытала ужас, так как не чувствовала ребенка в животе. Ее успокоил муж, который рассказал, что их дочь родилась абсолютно здоровой. Родители назвали ее Бо.

До этого в Парагвае женщина переоделась в медсестру, проникла в государственную больницу и похитила новорожденного ребенка. Затем она села в автобус, доехала до соседнего района и купила одежду. После этого она поехала в направлении границы.

Ранее россиянка родила донора для пересадки костного мозга дочери, но он не подошел.