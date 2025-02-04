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Мальчишник перед свадебным торжеством закончился трагедией

В Индии во время мальчишника мужчина заткнул за пояс бутылку, упал и не выжил
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Ishant Chauhan/Global Look Press

В Индии одно из свадебных торжеств закончилось несчастным случаем. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел 1 февраля в штате Уттар-Прадеш. По словам очевидцев, 22-летнего юношу попросили принести на мальчишник бутылку спиртного. Когда он, будучи с бутылкой в руках, увидел одного из своих родственников, то заткнул ее за пояс и попытался перелезть через забор, чтобы скрыться. Причина такого поведения не уточняется. После этого молодой человек поскользнулся, потерял равновесие, упал животом на бутылку и вспорол себе живот. С тяжелыми травмами его доставили в местную больницу, но спасти не смогли.

После инцидента семья приняла решение перенести торжество на другой день.

Ранее в Индии женщина обманом заставили продать мужа почку и сбежала вместе с деньгами.

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