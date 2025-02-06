Представитель «Победы» штрафовал опаздывающих пассажиров, угрожая не пустить их на рейс

Представитель авиакомпании «Победа» штрафовал опаздывающих на рейс пассажиров в аэропорту Саратова, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Полиция начала проверку в отношении 19-летнего Роберта А. после того, как о его предполагаемых злоупотреблениях сообщили несколько пассажиров «Победы». Оказалось, что молодой человек, работая представителем авиакомпании в саратовском аэропорту «Гагарин», придумал целую мошенническую схему и зарабатывал на непунктуальных путешественниках. Тем, кто регистрировался на рейс с опозданием, Роберт выписывал «штраф».

В августе прошлого года ему таким образом удалось получить 3 тыс. рублей от 30-летней жительницей Саратова, которая опаздывала на рейс «Победы» DP-476 в Москву. Юноша заявил, что женщина не сможет попасть в самолет, если не переведет деньги на продиктованный им номер телефона, и пассажирке это сделать, чтобы получить посадочный талон. Вскоре еще трое человек обратились в полицию и обвинили Роберта в вымогательстве.

Подозреваемый попытался объясниться и заметил, что не стал бы «страдать такой фигней» под камерами. По его словам, на самом деле пассажиры платили за провоз багажа в салоне, но обвинения подтвердились после того, как мужчина, на две минуты опоздавший на регистрацию в Санкт-Петербург, отдал мошеннику 5 тыс. рублей наличными, после чего получил посадочный талон. Это действительно попало на камеру, и неудачливого «бизнесмена» уволили, ему грозит до двух лишения свободы.

Ранее мужчина избил в Шереметьево сотрудника авиакомпании и сломал ему нос.