Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина избил в Шереметьево сотрудника авиакомпании и сломал ему нос

Пассажир избил сотрудника авиакомпании перед посадкой в самолет в Шереметьево

Мужчина избил сотрудника авиакомпании перед посадкой в самолет в аэропорту Шереметьево, сообщили «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел утром 14 января около одного из выходов на посадку в терминале B. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, агрессивный мужчина убрал ленту стойки ограждения и прошел в закрытую зону. Не объяснив причин своего поведения, он сразу же ударил кулаком в лицо представителя авиакомпании.

Сотрудник упал на пол, но нападавший продолжил избивать его уже лежащего. В итоге мужчина получил перелом носа и черепно-мозговую травму, сейчас он находится в больнице. Врачи предупредили пациента, что ему «предстоит долгое лечение». Злоумышленника задержали на месте, в разговоре с полицией он заявил, что страдает ПТСР.

Ранее раненый пациент с ПТСР устроил стрельбу в московской больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами