Мужчина избил в Шереметьево сотрудника авиакомпании и сломал ему нос

Мужчина избил сотрудника авиакомпании перед посадкой в самолет в аэропорту Шереметьево, сообщили «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел утром 14 января около одного из выходов на посадку в терминале B. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, агрессивный мужчина убрал ленту стойки ограждения и прошел в закрытую зону. Не объяснив причин своего поведения, он сразу же ударил кулаком в лицо представителя авиакомпании.

Сотрудник упал на пол, но нападавший продолжил избивать его уже лежащего. В итоге мужчина получил перелом носа и черепно-мозговую травму, сейчас он находится в больнице. Врачи предупредили пациента, что ему «предстоит долгое лечение». Злоумышленника задержали на месте, в разговоре с полицией он заявил, что страдает ПТСР.

Ранее раненый пациент с ПТСР устроил стрельбу в московской больнице.