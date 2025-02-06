Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросток был арестован, выдав себя за врача в больнице

Daily Mail: в Англии 13-летний школьник был арестован, притворившись врачом в больнице
close
Shutterstock

В Англии 13-летний школьник был арестован, попытавшись выдать себя за врача в больнице, пишет Daily Mail.

По сообщениям очевидцев, школьник был замечен в больнице в Девоне в медицинском халате и с поддельным удостоверением личности. Подросток был арестован на месте, однако до сих пор не ясно, успел ли он получить доступ к пациентам или медицинской документации.

После задержания он был отпущен под обязательство явиться в полицию. Представитель правоохранительных органов заявил, что подросток получил «словесное предупреждение» от офицеров, а также с ним будет проведена образовательная работа в рамках программы, ориентированной на детей.

«Дело решается с помощью советов и профилактических мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем», - отметили в полиции.

Инцидент вызвал широкий резонанс среди сотрудников больницы и местных жителей. Власти подчеркивают, что безопасность пациентов и медицинского персонала остается их приоритетом, и призывают граждан сообщать о любых подозрительных ситуациях.

Ранее мужчина притворился врачом-гинекологом и потребовал откровенные фото у пациентки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами