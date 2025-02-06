Подросток был арестован, выдав себя за врача в больнице

Daily Mail: в Англии 13-летний школьник был арестован, притворившись врачом в больнице

В Англии 13-летний школьник был арестован, попытавшись выдать себя за врача в больнице, пишет Daily Mail.

По сообщениям очевидцев, школьник был замечен в больнице в Девоне в медицинском халате и с поддельным удостоверением личности. Подросток был арестован на месте, однако до сих пор не ясно, успел ли он получить доступ к пациентам или медицинской документации.

После задержания он был отпущен под обязательство явиться в полицию. Представитель правоохранительных органов заявил, что подросток получил «словесное предупреждение» от офицеров, а также с ним будет проведена образовательная работа в рамках программы, ориентированной на детей.

«Дело решается с помощью советов и профилактических мер, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем», - отметили в полиции.

Инцидент вызвал широкий резонанс среди сотрудников больницы и местных жителей. Власти подчеркивают, что безопасность пациентов и медицинского персонала остается их приоритетом, и призывают граждан сообщать о любых подозрительных ситуациях.

Ранее мужчина притворился врачом-гинекологом и потребовал откровенные фото у пациентки.