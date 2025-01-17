Мужчина притворился врачом-гинекологом и потребовал откровенные фото у пациентки

Тайский мошенник выдал себя за врача в надежде получить откровенные снимки от его пациентки. Об этом пишет The Thaiger.

В клинике акушерства и гинекологии в Исане рассказали, что неизвестный пытался получить откровенные фото у одной из их пациенток. Он вышел на связь с местной жительницей, недавно родившей ребенка, и представился доктором Суппакарном Преетикуном, у которого женщина в действительности наблюдалась.

Злоумышленник поинтересовался состоянием пациентки и сказал, что ему срочно необходимо осмотреть ее послеродовые раны, поэтому он попросил жертву сфотографировать промежность, но та отказалась отправлять какие-либо снимки.

Заподозрив неладное, женщина попросила видеозвонок с врачом, но аферист не согласился на это и продолжил настаивать на необходимости осмотра. Затем он заявил, что пишет от имени ассистента доктора, так как он сам слишком занят. После этого странный собеседник самостоятельно заблокировал отказавшуюся подчиниться ему женщину.

В клинике уточнили, что никогда не будут связываться с пациентами подобным образом, а доктор Суппакарн, чью личность на время похитил неизвестный, собирается подавать заявление в полицию.

Ранее неизвестные заставили 10-летнюю девочку отправить интимные фото в обмен на игровую валюту.