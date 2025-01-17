Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина притворился врачом-гинекологом и потребовал откровенные фото у пациентки

В Таиланде неизвестный пытался получить приватные фото, выдавая себя за врача
close
Shutterstock

Тайский мошенник выдал себя за врача в надежде получить откровенные снимки от его пациентки. Об этом пишет The Thaiger.

В клинике акушерства и гинекологии в Исане рассказали, что неизвестный пытался получить откровенные фото у одной из их пациенток. Он вышел на связь с местной жительницей, недавно родившей ребенка, и представился доктором Суппакарном Преетикуном, у которого женщина в действительности наблюдалась.

Злоумышленник поинтересовался состоянием пациентки и сказал, что ему срочно необходимо осмотреть ее послеродовые раны, поэтому он попросил жертву сфотографировать промежность, но та отказалась отправлять какие-либо снимки.

Заподозрив неладное, женщина попросила видеозвонок с врачом, но аферист не согласился на это и продолжил настаивать на необходимости осмотра. Затем он заявил, что пишет от имени ассистента доктора, так как он сам слишком занят. После этого странный собеседник самостоятельно заблокировал отказавшуюся подчиниться ему женщину.

В клинике уточнили, что никогда не будут связываться с пациентами подобным образом, а доктор Суппакарн, чью личность на время похитил неизвестный, собирается подавать заявление в полицию.

Ранее неизвестные заставили 10-летнюю девочку отправить интимные фото в обмен на игровую валюту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами