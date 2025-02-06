В Челябинске расследуют дело о хищениях бюджетных средств

В Челябинской области завели дела о хищении бюджетных средств на 1 млрд рублей

Уголовные дела возбудили в Челябинской области по факту хищения более 1 млрд рублей, выделенных из бюджета на поддержку многодетных семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что в одном из банков города Снежинска, откуда сотрудники Следственного комитета и ФСБ уже изъяли документы, работает ревизорная комиссия. Также силовики проводят следственные действия по документированию схемы хищения денег.

Согласно информации ТАСС, основным акционером банка является один из бывших вице-губернаторов Челябинской области, дети которого длительное время проживают за границей. По данным местных СМИ, речь идет о банке «Снежинский», бывший заместитель губернатора Челябинской области Игорь Сербинов владеет 45,4% акций в нем.

Собеседник агентства рассказал, что в конце прошлого года сотрудники СК и ФСБ изъяли документы в головном офисе банка, провели допросы, а также обыски по местам жительства его руководителей.

Всего в банке похищено более 1 млрд рублей. Эти средства были предоставлены в рамках государственной поддержки многодетным семьям для погашения ипотечных займов.

В правоохранительных органах также отметили, что основной акционер банка ранее был замешан в сомнительном банкротстве нескольких важных промышленных предприятий Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в Брянской области бывшего депутата будут судить за хищение денег бойцов СВО.