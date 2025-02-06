В Петербурге бард Вадим Стройкин выпал из окна во время обысков в квартире и погиб

КП: в Петербурге бард Стройкин не выжил после падения из окна во время обыска

В Петербурге 58-летний музыкант из Екатеринбурга Вадим Стройкин выпал из окна квартиры во время обыска в его квартире. Об этом пишет «КП в Петербурге».

По данным источника газеты, правоохранители пришли в квартиру барда и стали проводить обыск в рамках дела по экстремистской статье. Музыкант отошел в свободную комнату и выпал из окна. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Музыкант на своем сайте писал, что родился на Урале и еще в подростковые годы начал увлекаться гитарой, а в старших классах играл в школьной группе.

Позже Стройкин рассказывал, что его родители были сотрудниками секретного предприятия, а сам он закончил Британскую школу журналистики. Он некоторое время работал на радиостанции в качестве автора и ведущего программы «Антология авторской песни». Музыкант основал туристическую фирму «Камелот-тур», затем полностью посвятил себя творчеству и преподаванию игры на гитаре, переехав в Петербург.

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