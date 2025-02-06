Россиянам рассказали, какую пользу для здоровья приносит йога

Занятия йогой помогут поддержать психическое здоровье и тело в тонусе, а также улучшить сон и справиться со стрессом. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

Они напомнили, что такие тренировки состоят из дыхательных упражнений, медитации и движения.

«Независимо от того, привлекает ли вас йога ради физических, умственных или духовных преимуществ, базовое понимание распространенных поз может сделать вашу практику гораздо более плавной», — говорится в сообщении.

Одно из самых полезных упражнений в йоге — «Поза горы». Для его выполнения нужно встать прямо, опустить плечи, сделать глубокий вдох и вытянуть руки вверх. Чтобы выполнить «Позу ребенка», нужно сесть на пятки, раздвинуть колени и вытянуть кончики пальцев вперед, чтобы грудь опиралась на коврик.

Еще одно упражнение — «Кошка-корова». В этом случае нужно встать на четвереньки, на вдохе опустить живот к полу, согнуть спину и поднять взгляд, на выдохе — скрутиться и округлить позвоночник.

Инструктор ЛФК сети клиник «Клиника Фомина» Марина Осокина до этого рассказала «Газете.Ru», что для «мужского здоровья» крайне важно хорошее кровообращение в органах малого таза, отсутствие венозного застоя. Для решения этих задач в йоге есть так называемые перевернутые позы – это положения тела, в которых таз находится выше брюшной полости (живота).

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