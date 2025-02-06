Мужчина сообщил о заложенной на московском вокзале бомбе, чтобы быстрее получить чемодан

Пассажир солгал о бомбе, спрятанной в камере хранения на московском вокзале

Пассажир сообщил о бомбе на вокзале в Москве, чтобы быстрее забрать чемодан из камеры хранения. Нарушителем спокойствия оказался житель Саратовской области, 56-летний Виктор К., пишет «Сапа».

Как сообщается, мужчина подошел к инспектору на станции Москва-Павелецкая и заявил, что в 27-й ячейке на Павелецком вокзале находится взрывное устройство.

Территорию оцепили, чтобы силовики с помощью специально обученной собаки обследовали указанное место. Однако никаких СВУ стражи порядка не обнаружили, и информатор признал, что выдумал историю, чтобы ему побыстрее выдали багаж.

Мужчине грозит штраф и ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пьяный россиянин угрожал устроить взрыв, чтобы отомстить полиции.