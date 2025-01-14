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Ученый рассказал, как метеочувствительным выжить зимой

Ученый Березников: зимой обычно повышается артериальное давление
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Shutterstock/FOTODOM

Человеческий организм больше реагирует не на тепло и холод, а на перепады атмосферного давления. Наиболее остро реагируют на подобные явления метеочувствительные люди, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников.

«Человеческий организм синхронно в ответ на повышение артериального давления увеличивает давление сосудов, и, как следствие, увеличивается объем ликвора (спинномозговой жидкости). Артериальное давление повышается на фоне увеличения давления в атмосфере. Если давление в атмосфере снижается, то и человек реагирует на это аналогичным образом», — объяснил он.

Поэтому зимой на похолодание организм обычно отвечает повышением артериального давления (а у гипертоников — гипертоническими кризами).

«На потепление организм метеочувствительных людей реагирует мигренями и понижением давления. При снижении атмосферного давления не сразу перестраиваются физиологические механизмы, поэтому, например, может продолжаться вырабатываться избыток ликвора, который приводит к головной боли», — сказал эксперт.

Гипертоническая болезнь лечится медикаментозно и немедикаментозно. При этом необходимо уменьшить потребление кофе, чая и соленых продуктов. Соответственно, гипотоникам, которые склонны к мигреням, рекомендуется поддержать тонус сосудов мозга и выработку мозговой жидкости кофе, крепким чаем. В некоторых случаях могут помочь соленые продукты.

«Если человек проживает в холодном климате и много времени проводит на холоде, необходимо увеличение калоража пищи. Рекомендуется употребление жиров животного происхождения: сливочного масла, сала и витаминов», — резюмировал он.

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