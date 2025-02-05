Россиянин напал на 17-летнюю девушку в подъезде и попытался изнасиловать

В Новосибирске мужчина напал на девушку в подъезде и пытался изнасиловать

В Новосибирске правоохранители задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в покушении на преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

До этого Telegram-канал «АСТ-54» опубликовал кадры из подъезда, где злоумышленник напал на 17-летнюю девушку. Подозреваемый ехал вместе с несовершеннолетней в лифте, после чего набросился на нее на лестничной площадке 16 этажа и схватил за горло.

Инцидент произошел 4 февраля в доме 18 по улице Александра Чистякова. По информации канала, местные жители уже жаловались на мужчину в правоохранительные органы, в частности отмечали, что он не раз следил за девочками на детских площадках на Заречной улице.

«Заявления писали. С ним только беседуют. Неужели не видно, что он опасен?» — посетовала подписчица канала, которая опасается за безопасность своего ребенка.

Как отметили в пресс-службе регионального СК, в ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Ранее во Владивостоке задержали преступника, который изнасиловал в подъезде женщину.