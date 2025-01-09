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Названы позы йоги, полезные для мужского здоровья

ЛФК-инструктор Осокина: перевернутые позы в йоге улучшают мужское здоровье

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DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Для «мужского здоровья» крайне важно хорошее кровообращение в органах малого таза, отсутствие венозного застоя. Для решения этих задач в йоге есть так называемые перевернутые позы – это положения тела, в которых таз находится выше брюшной полости (живота), рассказала «Газете.Ru» инструктор ЛФК сети клиник «Клиника Фомина» Марина Осокина.

«Например, «поза березки», «поза плуга», «поза собаки лицом вниз», в данных положениях за счет действия гравитации происходит венозный отток от органов малого таза. Как правило, женщины эти упражнения любят и выполняют регулярно, а вот среди мужчин это редкость. В практике йоги есть специальное упражнение для мышц тазового дна – «мула бандха» (корневой замок). Она предполагает сокращение мышц промежности и подтягивание тазового дна в позе лотоса, то есть сидя. При умеренном выполнении данного упражнения усиливается кровообращение в тазовом регионе», – рассказала Осокина.

Также благотворно на кровообращение в области таза, нормальный тонус мышц тазового дна влияют дыхательные упражнения.

«Главной дыхательной мышцей нашего тела является грудобрюшная диафрагма. В свою очередь, дыхательная диафрагма относится к мускулатуре внутренних органов наряду с глубокими мышцами тазового дна, живота и поясницы. Выполняя дыхательные упражнения, мы улучшаем эластичность мышц тазового дна и кровообращение не только в области таза, но и общее. Помимо этого, дыхательные практики – это «мост» к борьбе с тревогой и стрессом, которые также негативно влияют на мужское здоровье», – отметила специалист.

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