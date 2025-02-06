В Прикамье мужчина выбросил мусор в кусты и напал на прохожего, упрекнувшего его за это

В Пермском крае мужчина попросил незнакомца не мусорить, а тот ударил его ножом

В Пермском крае мужчина ранил ножом незнакомца, который попросил его не мусорить. Об этом говорится в сообщении краевого суда.

Инцидент произошел в поселке Сылва в сентябре прошлого года. 38-летний местный житель возвращался домой со смены и купил банку пива, которую затем выбросил в кусты на глазах у очевидцев. Один из них сделал мужчине замечание, после чего завязалась драка, переросшая в поножовщину.

Любитель пива ударил оппонента ножом в область грудной клетки, и стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

На суде обвиняемый заявил, что никого ножом не бил, и вину не признал. Он получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима и попытался оспорить приговор. Тем не менее судебная коллегия не нашла оснований для его отмены.

Ранее неизвестный изрезал ножом жительницу Стерлитамака за отказ познакомиться.