Неизвестный изрезал ножом жительницу Стерлитамака за отказ познакомиться

В Стерлитамаке мужчина изрезал прохожую ножом после отказа познакомиться, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел утром 24 января, когда местная жительница шла на работу в троллейбусное депо. На Фестивальной улице она столкнулась с мужчиной, который захотел познакомиться с нею. Услышав отказ, он достал нож и повалил жертву на землю. Он успел несколько раз ударить ее и скрылся, когда потерпевшая стала звать на помощь.

Женщину доставили в больницу с колото-резаными ранами на бедре, руке, груди и лице. Сейчас потерпевшая находится в реанимации. Нападавшего разыскивают, полиции известны его приметы: возраст около 25 лет, среднее телосложение и рост примерно 165–170 см. Возбуждено уголовное дело.

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