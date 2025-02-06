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Российских подростков предложили отправлять на перевоспитание в монастыри

Депутат Иванов: трудных подростков нужно отправлять в монастыри на перевоспитание
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Максим Богодвид/РИА Новости

В России ввели институт наставничества для перевоспитания малолетних правонарушителей. Но эту программу следует расширить — трудных подростков на перевоспитание нужно отправлять в монастыри, заявил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил в беседе с Общественной Службой новостей.

По мнению Иванова, решение об организации института наставничества оказалось очень своевременным, однако самым важным элементом перевоспитания является духовно-нравственное развитие, поэтому к этой работе необходимо привлечь представителей РПЦ. Священнослужители умеют взаимодействовать с попавшими в трудную ситуацию людьми, могут предложить им духовную поддержку и способны изменить мировоззрение человека, подчеркнул депутат. Особенно, по его мнению, полезно будет внедрить монастырское перевоспитание.

«Монастыри традиционно являются центрами духовного возрождения. Ограниченное время пребывания трудных подростков в монастырской обстановке может стать переломным моментом в их жизни», — объяснил он.

В монастырях подростки будут трудиться, жить по строгому распорядку дня, общаться с монахами, что поможет им в будущем обрести новые ориентиры в жизни, убежден Иванов.

Он также предложил создать спецпрограмм подготовки наставников из числа священнослужителей, разработать для них методическое пособие и регулярно проводить тренинги и семинары. Все это поможет священнослужителям использовать многовековой опыт духовного наставничества в решении современных проблем, заключил депутат.

Напомним, в 2024 году в России появилось и стало популярным среди представителей поколения Z движение «монастыринг». Это новое увлечение молодежи, которая начинает уходить в монастыри на время из-за усталости и эмоционального выгорания. В Госдуме одобрили идеи этого движения, а настоятель Георгиевского храма в Нахабине иерей Павел Островский отметил, что жизнь в монастыре иногда помогает людям не закапываться в проблемах.

Ранее священников назвали настоящими психологами для зумеров.

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