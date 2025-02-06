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«Машинка по печатанию денег»: родители насиловали дочерей под препаратами ради контента

Bild: в Германии пара насиловала дочерей ради контента
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Depositphotos

В Германии 43-летнего мужчину обвиняют в изготовлении недопустимых материалов с участием его дочерей. Об этом сообщает Bild.

По версии следствия, житель Бохума по имени Себастьян производил контент сексуального характера со своими дочерями 15 и восьми лет, чтобы впоследствии продавать. При этом в некоторых случаях детям давали препараты, с помощью которых они засыпали. Все происходило с согласия матери.

В общих чатах родители называли свою восьмилетнюю дочь «нашей маленькой машинкой по печатанию денег», подразумевая ее участие в подобных съемках.

Сам обвиняемый заявил, что у него были любовные отношения с 15-летней дочерью, которые не одобряла его супруга и мать детей. Чтобы проводить больше времени с девушкой, он якобы сфальсифицировал часть контента. При этом сама девушка якобы дала согласие на отношения с отцом.

Отмечается, что от действий родителей пострадала годовалая дочь, но детали не уточняются.

Известно, что Себастьян уже получил срок за то, что выдавал себя за врача скорой помощи, при этом оконченного медобразования у него не было.

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