В Нижегородской области пенсионерка подожгла кровать со спящим сыном

В Балахне Нижегородской области будут судить пенсионерку, которая разозлилась на сына и подожгла кровать, когда он спал. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2024 года, пожилая женщина поссорилась со своим взрослым сыном. Дождавшись, когда он заснет, мать подожгла постельное белье на кровати и, убедившись, что огонь разгорелся, скрылась.

Мужчина проснулся от запаха дыма, выбрался из комнаты и вызвал пожарных, возгорание оперативно потушили. Поджигательницу задержали, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Пензенской области сын истязал пожилых родителей. 40-летний сельчанин издевался над 70-летней матерью и 77-летним отцом. Мужчина регулярно наносил пенсионерам побои и унижал их. Домашнего тирана задержали полицейские. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об истязании.

Ранее пьяная россиянка избила и ограбила 92-летнюю пенсионерку.