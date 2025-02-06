Турэксперт рассказал, в каких местах на Черноморском побережье смогут отдохнуть россияне

В 2025 году россияне смогут отдохнуть на Черноморском побережье от Кавказа до Туапсе, в Большом Сочи и Геленджике. Об этом Pravda.Ru рассказал президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Олег Алексеев.

По его словам, пляжи Анапы на фоне разлива мазута будут скорее всего непригодны для купания до 2026 года.

«В Грузии этого нет. Пострадала Анапа и территории в сторону Керченского пролива и Азовского моря. В Грузии сезон будет на ура. Там стабильная полная загрузка», — добавил Алексеев.

По его мнению, стоимость отдыха в Сочи и Анапе вряд ли снизится. Он допустил, что цены могут даже вырасти на фоне инфляции, отсутствия других курортов и ряда прочих факторов.

Исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти половина — 40% — опрошенных россиян поделились, что хотели бы переехать в другой город, чтобы встретить там старость. При этом 31% пока не задумывались об этом, а вот 29% не планируют переезд. Лидером среди городов, где россияне хотели бы провести свою старость, стал солнечный Сочи — его выбрали 23% опрошенных. На втором месте с 15% расположилась Анапа.

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