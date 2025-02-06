Врач рассказал о пользе моркови для здоровья

Морковь полезно включать в свой рацион питания, потому что она может повысить иммунитет и оказать положительное влияние на кожу, зубы, зрение, сердце и кишечник. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, клетчатка в этом овоще поможет поддерживать работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Поскольку овощ достаточно твердый, он хорошо действует на полость рта. При употреблении в свежем виде происходит естественный массаж десен, улучшается кровоснабжение тканей и пульпы зуба. <...> За счет содержания витамина A морковь можно назвать хорошим иммуномодулятором. Также элемент положительно влияет на кожу, зрение, обменные процессы и работу клеток», — добавил Арзамасцев.

В моркови также содержится большое количество калия, который необходим людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, продолжил диетолог. При этом при сахарном диабете врач советует строго контролировать ее потребление. Пациентам с заболеваниями кишечника лучше есть термически обработанный овощ, чтобы не провоцировать обострение, заключил он.

Ученые Сэмфордского университета до этого установили, что употребление моркови три раза в неделю значительно повышает уровень каротиноидов в коже. Эти вещества снижают риск развития рака и болезней сердца.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.