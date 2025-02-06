Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал о пользе моркови для здоровья

Врач Арзамасцев: морковь поможет повысить иммунитет
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Морковь полезно включать в свой рацион питания, потому что она может повысить иммунитет и оказать положительное влияние на кожу, зубы, зрение, сердце и кишечник. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, клетчатка в этом овоще поможет поддерживать работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«Поскольку овощ достаточно твердый, он хорошо действует на полость рта. При употреблении в свежем виде происходит естественный массаж десен, улучшается кровоснабжение тканей и пульпы зуба. <...> За счет содержания витамина A морковь можно назвать хорошим иммуномодулятором. Также элемент положительно влияет на кожу, зрение, обменные процессы и работу клеток», — добавил Арзамасцев.

В моркови также содержится большое количество калия, который необходим людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, продолжил диетолог. При этом при сахарном диабете врач советует строго контролировать ее потребление. Пациентам с заболеваниями кишечника лучше есть термически обработанный овощ, чтобы не провоцировать обострение, заключил он.

Ученые Сэмфордского университета до этого установили, что употребление моркови три раза в неделю значительно повышает уровень каротиноидов в коже. Эти вещества снижают риск развития рака и болезней сердца.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами