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В России резко подешевела морковь

Экономист Абрамов заявил, что морковь подешевела на 58% за год
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ricardo.miyajima/Shutterstock/FOTODOM

Морковь в России подешевела на 58% за год, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«По состоянию на 1 февраля 2025 года за год подешевели морковь (-58%), конфеты «Мишка косолапый» (-33,3%), детский мармелад Fruit-Tella (-11,1%) и куриные яйца категории С1 «Окские» (- 2,4%). Однако за год цены большинства товаров в индексе все же выросли, в том числе апельсиновый сок J7 (+66,4%), молоко «Домик в деревне» (+44,4%), сельдь «Матиас» (+33,8%), сливочное масло «Домик в деревне» (+30,9%), бюджетный белый хлеб (+23,7%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+16,3%), чай черный «Акбар» (+10,8%), бананы (+6,7%), подсолнечное масло «Олейна» (+3,3%) и бюджетные куриные тушки (+2,8%)», — отметил Абрамов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Цены морковь упали и за последнюю неделю (-22,2%). По остальным товарам в индексе цены за минувшие семь дней не изменились.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По данным Росстата, годовая инфляция за 2024 год составила 9,52%.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожал апельсиновый сок.

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