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Москвичи стали чаще давать новорожденным четверные имена

В Москве три мальчика и две девочки получили четверные имена в 2024 году
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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Москве более 900 мальчиков и порядка 400 девочек получили двойные, тройные и даже четверные имена в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

По данным пресс-службы, чаще всего москвичи дают имена с написанием через пробел, однако встречаются варианты написания через дефис. Отмечается, что чаще всего новорожденным давали двойные имена. Их в прошлом году получили 847 мальчиков и 332 девочки.

«Мальчиков с тройным именем родилось в столице 55, а девочек – 53. Четверное имя получили три мальчика и две девочки», — говорится в сообщении.

Представители ЗАГС отметили, что среди мужских имен можно встретить привычные сочетания, среди которых Алексей-Николай, Ян-Роман, Григорий-Максим. Для девочек чаще придумывают сочетания с именем Анна, например, Анна Мария, Анна-Агата, Анна Александра, Анна-Амалия, Анна-София и другие. Кроме того, пользуются популярностью сочетания с именем Ева.

До этого глава многодетной семьи Владимир Сухов, в прошлом году назвавший дочь Россией-Святосией-Святороссией из-за любви к стране, рассказал «Газете.Ru», что он и его жена готовы дать имя Орешник или Орешница своему возможному 15-му ребенку.

Ранее стало известно, что в Татарстане хотят запретить странные имена для детей.

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