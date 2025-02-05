Отделам ЗАГС в Татарстане могут запретить регистрировать странные имена детей

Загсам Татарстана хотят позволить не разрешать родителям давать своим детям необычные имена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам детей в Татарстане Ирину Волынец.

«Вы знаете, есть случаи, когда некоторые родители называют своих детей такими именами, несовместимыми со здравым смыслом. Это значения продуктов, животных или предметов, как сахар или соль», — заявила Волынец.

Она добавила, что спорные моменты могут быть разрешены при участии лингвистов и психологов.

Недавно вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков сообщил, что депутаты партии «Новые люди» предложили разрешить несовершеннолетним менять имя без участия родителей, чтобы защитить их от буллинга.

По его словам, в последнее время взрослые часто дают своим детям экзотические и непривычные имена, что нередко становится причиной травли в подростковой среде.

Ранее сообщалось, что в законах РФ могут появиться понятия «организатор» и «наблюдатель» буллинга.