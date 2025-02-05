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Отделам ЗАГС в Татарстане могут запретить регистрировать странные имена детей

Омбудсмен Татарстана Волынец предложила ввести запрет на странные имена детей
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Shutterstock

Загсам Татарстана хотят позволить не разрешать родителям давать своим детям необычные имена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченную по правам детей в Татарстане Ирину Волынец.

«Вы знаете, есть случаи, когда некоторые родители называют своих детей такими именами, несовместимыми со здравым смыслом. Это значения продуктов, животных или предметов, как сахар или соль», — заявила Волынец.

Она добавила, что спорные моменты могут быть разрешены при участии лингвистов и психологов.

Недавно вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков сообщил, что депутаты партии «Новые люди» предложили разрешить несовершеннолетним менять имя без участия родителей, чтобы защитить их от буллинга.

По его словам, в последнее время взрослые часто дают своим детям экзотические и непривычные имена, что нередко становится причиной травли в подростковой среде.

Ранее сообщалось, что в законах РФ могут появиться понятия «организатор» и «наблюдатель» буллинга.

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