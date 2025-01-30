Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воспитатели российского детского сада ругались на детей матом и угрожали им

В Приморье воспитатели детсада ругались на детей матом и угрожали
close
Pexels

В Приморье воспитатели детского сада нецензурно выражались в отношении детей и угрожали им. Об этом сообщает NEWS.VL.

Инцидент произошел в детском саду №14 города Партизанска. Воспитатели повышали голос на детей и ругались на них матом из-за медлительности — об этом стало известно, когда происходящее записали смарт-часы одного из мальчиков. Кроме того, на одной из записей сотрудница угрожает «прибить» ребенка и смеется над его слезами.

Происходящим в дошкольной образовательной организации заинтересовались в прокуратуре. По факту произошедшего организовали проверку, надзорное ведомство даст оценку действиям воспитателей и примет меры реагирования. Отмечается, что педагогов отстранили от работы на период разбирательства.

До этого работник детского сада поместил в мусорное ведро ребенка, отказавшегося от дневного сна. Однако его родителям быстро сообщили, что полиция ничего не может сделать, поскольку мальчик не получил никаких физических травм.

Ранее родители обвинили воспитательницу в выдирании волос у их дочери в российском детсаду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами