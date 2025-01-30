Воспитатели российского детского сада ругались на детей матом и угрожали им

В Приморье воспитатели детсада ругались на детей матом и угрожали

В Приморье воспитатели детского сада нецензурно выражались в отношении детей и угрожали им. Об этом сообщает NEWS.VL.

Инцидент произошел в детском саду №14 города Партизанска. Воспитатели повышали голос на детей и ругались на них матом из-за медлительности — об этом стало известно, когда происходящее записали смарт-часы одного из мальчиков. Кроме того, на одной из записей сотрудница угрожает «прибить» ребенка и смеется над его слезами.

Происходящим в дошкольной образовательной организации заинтересовались в прокуратуре. По факту произошедшего организовали проверку, надзорное ведомство даст оценку действиям воспитателей и примет меры реагирования. Отмечается, что педагогов отстранили от работы на период разбирательства.

До этого работник детского сада поместил в мусорное ведро ребенка, отказавшегося от дневного сна. Однако его родителям быстро сообщили, что полиция ничего не может сделать, поскольку мальчик не получил никаких физических травм.

Ранее родители обвинили воспитательницу в выдирании волос у их дочери в российском детсаду.