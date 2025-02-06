В ЖК «Алые паруса» в Москве открыли главный вход после взрыва

Управляющая компания ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв, сообщила жителям дома об открытии главного входа и проведении финальных ремонтных работ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ликвидация последствий взрыва пройдет до конца февраля. В холле ЖК через день после инцидента было размещено объявление о том, что в главном холле проведут оперативно-следственные мероприятия, до завершения которых главный вход и подземный паркинг будут закрыты.

Управляющая компания рекомендовала жителям пользоваться запасными выходами и лестницами.

Утром 3 февраля в фойе первого этажа дома в московском жилом комплексе «Алые паруса» произошел взрыв. Травмы получили пять человек, в числе которых жильцы дома и консьерж.

На фоне случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении. При этом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга отказался комментировать взрыв в жилом доме, призвав дождаться результатов работы специальных служб.

Ранее был установлен предполагаемый пособник инцидента в «Алых парусах».