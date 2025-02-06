На Сахалине скорая помощь не смогла приехать на вызов из-за сугробов

Mash: скорая помощь не смогла проехать к пациентам на Сахалине из-за сугробов

На Сахалине в селе Сосновка машина скорой помощи не смогла приехать на вызов из-за огромных сугробов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, карета скорой застряла в сугробах. Водители пытались раскопать машину, однако попытки не увенчались успехом. Фельдшерам пришлось идти на вызов пешком.

По словам местных жителей, которые сняли инцидент на видео, администрация села не предприняла мер для ликвидации последствий.

До этого в Курганской области жители села Щучье не смогли получить срочную медицинскую помощь из-за плохого состояния дорог в округе.

Две скорые помощи застряли на улице Светлая, одна из машин смогла выехать, вторая забуксовала и ждала подмоги. Ситуация с дорогами в селе не улучшается годами, местные утверждают, что администрация ремонтирует те участки дорожного полотна, «которые и так в хорошем состоянии». Обращения жителей села остаются без ответа.

Ранее российские медики добирались к пациентке на лошади из-за нерасчищенной от снега дороги.