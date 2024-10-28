В российском селе врачи не могут попасть к больным из-за разбитой дороги

Жители села Щучье в Курганской области не могут получить срочную медицинскую помощь из-за плохого состояния дорог в округе. Об этом местные жители рассказали агентству URA.RU.

Недавно две скорые помощи застряли на улице Светлая, одна из машин смогла выехать, вторая забуксовала и ждала подмоги. Ситуация с дорогами в селе не улучшается годами, местные утверждают, что администрация ремонтирует те участки дорожного полотна, «которые и так в хорошем состоянии».

По этой же причине в село отказываются заезжать такси, а жители вынуждены бросать личные авто на полпути и продолжать путь пушком. Регулярные обращения к администрации остаются без ответа. В пресс-службе Щучанского округа прояснить картину журналистам также не смогли.

Ранее российские медики добирались к пациентке на лошади из-за нерасчищенной от снега дороги.