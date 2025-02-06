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В Нью-Йорке произошел крупный пожар в элитном районе

SHOT: на Манхэттене загорелся жилой дом в элитном районе

На Манхэттене в центре Нью-Йорка произошел крупный пожар в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на 139-ой Западной улице в элитном районе Нью-Йорка. На месте работают пожарные и сотрудники экстренных служб города.

По данным канала, огонь перекинулся на соседние здания, людей эвакуируют.

До этого в Нью-Йорке мужчина поджег заснувшую в вагоне метро женщину. Инцидент произошел утром 22 декабря на станции метро Кони-Айленд — Стиллвелл-авеню в Бруклине. Подозреваемый и потерпевшая находились в одном вагоне поезда.

Злоумышленник подошел к жертве и поджег ее одежду зажигалкой. Затем он покинул вагон, но какое-то время оставался на платформе и наблюдал за происходящим. Очевидец записал на видео, как поджигатель сидит на скамейке в нескольких метрах от пожара.

Мотивы преступника остаются неизвестными, как уточняется, он и жертва не были знакомы. По данным CBS News, подозреваемый родился в Гватемале и приехал в США в 2018 году.

Ранее неизвестный поджег генконсульство Греции в США.

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