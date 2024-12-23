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Мужчина поджег спящую незнакомку в метро

В Нью-Йорке задержали мужчину, подозреваемого в поджоге спящей женщины в метро
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NYPD

В Нью-Йорке мужчина поджег заснувшую в вагоне метро женщину, передает The Guardian.

Инцидент произошел утром 22 декабря на станции метро Кони-Айленд-Стиллвелл-авеню в Бруклине. Подозреваемый и потерпевшая находились в одном вагоне поезда/ Злоумышленник подошел к жертве и поджег ее одежду зажигалкой. Затем он покинул вагон, но какое-то время оставался на платформе и наблюдал за происходящим. Очевидец записал на видео, как поджигатель сидит на скамейке в нескольких метрах от пожара.

Прибывшие на место спасатели увидели, как полностью охваченная пламенем женщина стоит в вагоне поезда. К тому моменту, как огонь потушили, она получила несовместимые с жизнью травмы, а поджигатель уже скрылся с места происшествия. Его заметили в другом поезде трое старшеклассников и позвонили в 911. Мужчину задержали спустя несколько часов после случившегося.

Мотивы преступника остаются неизвестными, как уточняется, он и жертва не были знакомы. По данным CBS News, подозреваемый родился в Гватемале и приехал в США в 2018 году. В полиции Нью-Йорка заявили, что мужчина совершил «одно из самых извращенных преступлений, которые только может совершить человек против другого человека». Ведется расследование.

Ранее москвича заподозрили в поджоге квартиры с женой внутри.

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